Sudan'da ateşkes 72 saat daha uzatıldı

Sudan'da durum 15 Nisan'dan bu yana gergin.

Çatışmalar sonucu 500'den fazla kişi hayatını kaybetti, en az 4 bin yaralının olduğu belirtiliyor.

Birçok ülke Sudan'dan vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) gıda krizi ve göç uyarısı yaptığı ülkede, önceki gün taraflar ateşkese gitmişti. Ancak ateşkese rağmen başkent Hartum'da zaman zaman çatışmalar yaşandığı öne sürülüyor.

72 saatlik sürenin bitmesine az bir süre kala ülkeler devreye girdi, peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

Sudan ordusu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin uzlaşıya vardığı ve ateşkesin 72 saat daha uzamasını kabul ettiği duyuruldu.