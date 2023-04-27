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Dünya
AA 27.04.2023 20:00

Wagner'in üst düzey üyesi sığınmak istediği Norveç'te hapis cezası aldı

Rus askeri şirketi Wagner'in üst düzey üyesi olduğu belirtilen Andrey Medvedev, daha önce sığınma talebinde bulunduğu Norveç'te "huzuru bozan davranış ve halka açık alanda silah taşıma" suçlarından 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Wagner'in üst düzey üyesi sığınmak istediği Norveç'te hapis cezası aldı
[Fotograf: AA]

Rus askeri şirketi Wagner'in üst düzey üyesi olduğu belirtilen Andrey Medvedev,  Norveç'te mahkemede gözaltına alınması sırasında polisle çatışmaya girme suçundan beraat etti.

Silah taşıma suçunu kabul eden Medvedev, huzuru bozan davranış ve halka açık alanda silah taşıma suçlarından 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Medvedev, şubatta Oslo’da bir barda yaşanan kavganın ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Avukatı, 25 Nisan’daki duruşmada, Medvedev'in elleri kelepçeliyken gözaltına alınmaya direndiğini ve tükürdüğünü kabul etmiş ancak polisleri tekmelemediğini iddia etmişti.

Medvedev, Norveç'e sığınma talebinde bulundu

Norveç Göçmenlik Dairesi (UDI), Medvedev'in 16 Ocak'ta sığınma talebinde bulunduğunu doğrulamıştı.

Dosyanın Norveç makamlarına sunulmasının ardından Medvedev, Oslo'ya nakledilmişti.

Rus oligark Yevgeny Prigozhin'in sahibi olduğu Wagner Grubunun daha çok Afrika kıtası olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösterdiği bilinirken, şirket geçen ay Sırbistan'da "dostluk ve işbirliği merkezi" kurduğunu açıklamıştı.

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