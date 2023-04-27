Çok Bulutlu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.04.2023 19:48

Mısır Sudan'da çatışmalardan kaçan 16 bin kişiye sınırlarını açtı

Mısır yönetimi, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana Sudanlı ve yabancı uyruklu yaklaşık 16 bin kişinin ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Mısır Sudan'da çatışmalardan kaçan 16 bin kişiye sınırlarını açtı
[Fotograf: AP]

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada, çatışmalardan kaçan Sudanlı ve yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girmeye devam ettiğini ve geçişlerde gerekli kolaylıkların gösterildiğini belirtti.

Ebu Zeyd, çatışmaların başlamasından bu yana 14 bini Sudanlı, 2 bini de yabancı uyruklu (50 farklı ülkeden) yaklaşık 16 bin kişinin Sudan'dan Mısır'a giriş yaptığını ifade etti.

Almanya ile İngiltere arasında Sudan gerilimi
Almanya ile İngiltere arasında Sudan gerilimi

Mısır tarafı 24 Nisan'da, Sudan'da yaşanan kriz nedeniyle pasaportları bulunan Sudanlıların Mısır Büyükelçiliği'yle koordinasyon sağlanması koşuluyla ülkeye girişlerini kolaylaştıracak bazı yasal prosedürlerin hayata geçirildiğini duyurmuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Mısır Sudan
Sıradaki Haber
Microsoft Başkanı: İngiltere'ye güvenimiz sarsıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:51
Baykar ile Azerbaycan'dan 'ortak üretim' için iyi niyet protokolü
20:50
BDDK'dan elektrik araçlar için kredi düzenlemesi
20:55
10 bin polis memuru alımı yapılacak
20:51
Çorum'da trafik kazası: 9 yaralı
20:26
İngiltere: Sudan'da ateşkes sona erdiğinde tahliyelerin süreceğinin garantisi yok
20:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attı
Antalya’ya Nisan ayının sonunda kar yağdı
Antalya’ya Nisan ayının sonunda kar yağdı
FOTO FOKUS
ATAK-2 ilk kez motor çalıştırdı
ATAK-2 ilk kez motor çalıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ