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Dünya
AA 27.04.2023 18:05

İsviçre istihbaratı sanal casuslarını internette konuşlandırmaya hazırlanıyor

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, kendi sanal casuslarını internet ortamında görevlendirmek için hazırlık yapıyor.

İsviçre istihbaratı sanal casuslarını internette konuşlandırmaya hazırlanıyor
[Fotoğraf: Arşiv]

İsviçre Federal İstihbarat Servisi (BND), yıl sonuna kadar terörizm ve aşırıcılıkla mücadele amacıyla sanal casuslarını sanal ortamda konuşlandırmayı planlıyor.

Sahte kimliklere sahip ajanların, gelecek sene sanal dünyada bilgiler edinmek için çalışmalar yürütmesi öngörülüyor.

Ortak çalışmalar yürüttüğü uluslararası istihbarat servislerinin hizmetlerine bağımlı kalmamak için sanal ajan görevlendirme yoluna giden BND, bu ajanlardan sosyal ağlardaki verilerle ilgili de bilgi alacak. BND tarafından sanal casus olarak görevlendirileceklerin sayısı ve yetenekleri hakkında bilgi verilmedi.

İsviçre'nin mevcut yasalarına göre, İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd'in herhangi bir sahte kimlik kullanımını önceden onaylaması gerekiyor.​​​​​​​ Sanal casusların kullanılmasının ise istihbarat organlarının gözetiminde olması gerekiyor.

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