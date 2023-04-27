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Dünya
AA 27.04.2023 17:55

İsrail hükümetinden 'Siyonist değerlere ağırlık verilmesi' için kararı

İsrail hükümetinin, aldığı kararlarda "Siyonist değerlere ağırlık verilmesini" öngören karar tasarısını pazar günü onaylayacağı bildirildi.

İsrail hükümetinden 'Siyonist değerlere ağırlık verilmesi' için kararı
[Fotograf: Reuters]

Tasarıyı, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sunduğu belirtildi.

Necef ve Celile bölgelerinin kalkınmasından sorumlu bakan Yitzhak Wasserlauf, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir sonraki kabine toplantısında tarihi bir karar alınacak: Siyonizm, bakanlıkların tüm çalışmalarında yol gösterici ve belirleyici bir değer olacak." ifadesini kullandı.

Wasserlauf, "yerleşimler ve güvenlik için Siyonizm bayrağını yükseltmeyi sürdüreceklerini" kaydetti.

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Times of Israel haber sitesi de dahil olmak üzere İsrail medya kuruluşları tasarıyla ilgili yayınladıkları haberlerde, "hükümetin bazen temel Siyonist değerleri göz ardı eden çeşitli değerlendirmeler yaptığını, bu nedenle tasarının gerekli olduğunu" yazdı.

Bu değerlerin, "yerleşim birimleri, güvenlik, kültür, göç ve Balfour Deklarasyonu'nda tanınan hususlar dahil olmak üzere Yahudi halkının İsrail topraklarında kendi kaderini tayin hakkını ifade ettiği" aktarılan haberlerde, "hükümetin bu karardaki amacının, politika geliştirirken ve uygularken Siyonist değerleri anlamlı bir şekilde dikkate almaya yönlendirmesi" olduğu vurgulandı.

Haaretz gazetesinin haberinde ise tasarının henüz hazır olmadığı ifade edildi.

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