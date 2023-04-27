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Dünya
BBC 27.04.2023 06:36

Almanya ile İngiltere arasında Sudan gerilimi

BBC'ye konuşan üst düzey Alman siyasi kaynaklar, İngiltere'nin hafta sonu Hartum Büyükelçiliği'ndeki görevli personelini tahliye etme çabalarının, diğer ülkelerin vatandaşlarını kurtarmalarını geciktirdiğini söyledi. Alman kaynaklar, İngiliz güçlerinin Sudan'a, Sudan ordusunun izni olmadan indiğini iddia etti.

Almanya ile İngiltere arasında Sudan gerilimi

Alman kaynaklar, İngiliz güçlerinin Sudan'a, Sudan ordusunun izni olmadan indiğini iddia etti.

Bu sırada diğer Avrupa ülkeleri vatandaşlarını güvenli şekilde Sudan'dan tahliye etmeye çalışıyordu. Almanya da diğer Avrupa ülkeleri gibi, Hartum'un kuzeyindeki bir havaalanını kullanmayı planlıyordu.

Ancak üst düzey Alman siyasi kaynaklar, "İngiltere'nin daha önce duyurulmamış askeri varlığının" Sudan ordusunu öfkelendirdiğini ve tahliye için havaalanına giriş izni verilmediğini söyledi.

Bu kaynaklardan birine göre İngiltere, askerlerinin Sudan'a izinsiz inişi sonrası, askerler ülkeden ayrılmadan önce Sudan ordusuna ödeme yapmak zorunda kaldı. Havaalanının kullanılmasına yönelik müzakereler nedeniyle, Almanya çok kritik bir zamanda "en az yarım gün" kaybetti.

İngiltere'den iddialara yalanlama

İngiltere Savunma Bakanlığı ise tahliyelerin gecikmesinde sorumluluğu olduğuna yönelik iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İngiltere'nin hafta sonu büyükelçilik personelini Sudan'dan tahliye etme çabalarının, Almanya'nın tahliye planlarını yavaşlattığı iddiası doğru değil. Bu tür karmaşık koşullarda faaliyet göstermenin her zaman zorlukları olacaktır ancak bu hafta boyunca hava sahasına erişimi kolaylaştıran Fransız, Amerikalı ve özellikle Alman ortaklarımızla son derece yakın çalıştık ve elbette Sudan Silahlı Kuvvetlerine minnettarız" denildi.

Almanya, Sudan'daki tahliye operasyonunu tamamladı. 700'den fazla kişi 6 uçakla tahliye edildi. Bu kişilerin 200 kadarı Almanya'nın, diğerleri ise İngiltere dahil 30 ülkenin vatandaşları.

Hartum'un kuzeyindeki havaalanını şimdi İngiltere, tahliye operasyonları için kullanıyor.

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