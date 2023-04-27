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Dünya
AA 27.04.2023 06:24

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun kabinesinden 7 bakan görevinden ayrıldı

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun isteği üzerine kabinesindeki 7 bakan görevlerinden istifa etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun kabinesinden 7 bakan görevinden ayrıldı

Petro'nun kabinede değişiklik yapma isteğinin ardından İçişleri, Sağlık, Tarım, Bilim, Maliye, Ulaşım ve İletişim ve Teknoloji bakanları görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Savunma, Dışişleri, Enerji ve Maden bakanlarının görevlerinde değişiklik olmadığı ve istifa eden bakanların yerlerine yenilerin atamasının gerçekleştiği belirtildi.

Petro, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, çoğunluk kararıyla kabul edilen siyasi koalisyonun bazı parti başkanlarının kararıyla sona erdiğini duyurmuştu.

Halkın çoğunluğunun anketlerde değişim çağrısı yaptığını aktaran Petro, "Tehdit ve mezhepçilikle değişim talebinin üstü örtülmeye çalışılıyor. Böyle bir durum bizi hükümette yeniden düşünmeye sevk ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 28 Şubat'ta sağlık reformu yasası konusunda uzlaşamadığı üç bakanı değiştirdiğini duyurmuştu.

Kolombiya'da 13 Şubat'tan bu yana büyük tartışmalara neden olan sağlık reformu, Cumhurbaşkanı Petro ile muhalefet arasında anlaşmazlığa yol açmasının yanı sıra kendi ekibinde de görüş ayrılıkları beraberinde getirdi.

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