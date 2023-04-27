Almanya, İran'a Cemşid Şarmehd'in idam kararını iptal etme çağrısında bulundu

Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cemşid Şarmehd hakkındaki idam kararının onaylanması kabul edilemez. Cemşid Şarmehd hiçbir zaman adil bir yargılama sürecinden geçmemiştir. İran'ı, bu keyfi kararı derhal iptal etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Baerbock, Berlin ve Tahran'da Şarmehd için ve cezanın infazına karşı ellerinden geleni yaptıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"İran'daki Büyükelçimiz bir iş gezisini yarıda keserek İranlı yetkililer nezdinde girişimde bulunmak üzere Tahran'a dönüyor."

İran'ın idam kararı

İran, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede "terör eylemleri düzenlemekle" suçlanan Cemşid Şarmehd'i idama mahkum etmişti.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli rejim karşıtı grubun lideri olduğu öne sürülen Şarmehd, yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesince "terör eylemleri planlamak ve yönetmek yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırıldı.

Söz konusu örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" belirtmişti.