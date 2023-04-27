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Dünya
AA 27.04.2023 05:58

ABD Senatosu eski Pentagon çalışanlarını mercek altına aldı

ABD Senatosunda, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) personelinin kurumdan ayrıldıktan sonra yabancı ülkelere ait savunma şirketlerinde çalışmalarının ulusal güvenliğe oluşturduğu tehditler masaya yatırıldı.

ABD Senatosu eski Pentagon çalışanlarını mercek altına aldı

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi tarafından düzenlenen ve Demokrat Senatör Elizabeth Warren'in yönettiği oturumda, Pentagon danışmanları ve eski üst düzey askeri yetkililer, bakanlık çalışanlarının emekli olduktan sonraki yabancı hükümet ve şirketlerle ilişkileri, yolsuzluk ve etik sorunlar gibi konularda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Warren, Pentagon ile bakanlığa ürün ve hizmet sağlayan kişiler ve savunma şirketleri arasındaki çıkar ilişkilerine işaret ederek, bunun ulusal güvenliğe oluşturduğu tehditten bahsetti.

Özel savunma şirketlerinin Pentagon ile yakın ilişkileri nedeniyle artan servetlerine dikkati çeken Warren, bu şirketlerin hedeflerine ulaşmak için eski Pentagon çalışanlarını işe alıp hükümetteki ortaklarını bu şekilde ikna etmeye çalıştıklarını öne sürdü.

Warren, uzmanlıklarından faydalanmak için şirketler tarafından işe alındığı iddia edilen eski devlet personelinin yüzde 91'inin yönetici pozisyonunda değil, "lobici" gibi çalıştığını ortaya koyan bir raporu paylaştı.

Bu kapsamda Pentagon'un etik kurallarının genişletilmesini savunan Warren'a, bakanlık danışmanlarından Caroline Krass, sadece Pentagon'a böyle bir uygulamanın yapılmasının ters tepebileceğini söyleyerek karşı çıktı.

Oturumda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ve Çin gibi ülkelerden savunma şirketlerinin emekli Amerikan askerlerine iş teklifleri yaptıkları iddiaları gündeme geldi.

Emekli asker Lawrence B. Wilkerson, kendisinin de özel savunma şirketlerinden teklifler aldığını anlatarak, Suudi Arabistanlı şirketlerin özellikle ABD Hava Kuvvetleri personelini bünyelerine almak için para teklifleri yaptığını ileri sürdü.

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