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Dünya
AA 27.04.2023 02:44

Sudan ordusu, HDK’yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı

Sudan ordusu, 15 Nisan’dan bu yana silahlı çatışma yaşadığı Hızlı Destek Kuvvetleri’ni (HDK) 25 Nisan'dan itibaren ilan edilen 72 saatlik ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Sudan ordusu, HDK’yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Ordudan yapılan açıklamada, “İsyancılar, başkentteki ordu genel komutanlığı ile Stratejik Tesisler İdaresi çevresindeki alanlara rastgele topçu saldırısı gerçekleştiriyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca HDK keskin nişancılarının Hartum Havalimanı çevresi, Havalimanı Mahallesi ile Bahri ve Umdurman kentlerinde ateş açtığı belirtildi.

HDK’nin Hartum’da geri çekilen güçlerini takviye için Darfur ve Kurdufan'dan getirdiği mühimmatı, gasbettiği gıda dağıtım araçları ile taşıdığı iddia edilen açıklamada, bu durumun vatandaşların mal ve can güvenliğini tehlikeye soktuğu ve onları askeri hedef haline getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, HDK’nin, halkı canlı kalkan olarak kullanmak için yerleşim yerlerinde konuşlandığı da ifade edildi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

 

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