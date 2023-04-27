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Dünya
Independent 27.04.2023 00:22

Araştırma: Patates kızartması yemek depresyon sebebi olabilir

Bilim insanları kızarmış gıdaların, fiziksel sağlık kadar zihinsel sağlık için de zararlı olduğunu tespit etti.

Araştırma: Patates kızartması yemek depresyon sebebi olabilir
[Fotograf: Reuters]

Bilimsel dergi Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayınlanan bir araştırmaya göre, 11 yıl boyunca kızarmış gıda tüketen 140 binden fazla kişiden elde edilen veriler, kızarmış gıda tüketimiyle kaygı bozukluğu ve depresyon arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu.

Birleşik Krallık'taki 500 bin kişinin sağlık verilerinin bulunduğu UK Biobank'tan elde edilen veriler, Çin'in Hangzhou kentinde bulunan bir grup bilim insanı tarafından analiz edildi.

Çalışmalar patates kızartması yemenin kaygı bozukluğu riskini yüzde 12, depresyon riskini ise yüzde 7 artırdığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların kızartma sürecinde ortaya çıkan akrilamid isimli bir kimyasalla bağlantılı olabileceği tezini ortaya koydu.

Araştırmalar sırasında bir zebra balığına, akrilamid verildiği ve balığın karanlık köşelerde saklandığı, içinde tutulduğu akvaryumu keşfetmeye gönülsüz bir tavır sergilediği ve diğer balıklarla ilgilenmediği belirtildi.

"Panik yapmaya gerek yok"

Ancak araştırmacılar, çalışmadan elde edilen sonuçların başlangıç niteliğinde olduğunu ve patates kızartması yemeyi bırakma tavsiyesi vermeye gerek olmadığını vurguladı.

Makalenin yazarlarından Yu Zhang, CNN'e yaptığı açıklamada "Kızarmış gıdaların kötü etkileriyle ilgili panik yapmaya gerek yok" şeklinde konuştu.

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