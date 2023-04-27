AB: Zelenskiy ile Şi arasında görüşme olması iyi bir gelişme

Zelenskiy-Şi görüşmesini Brüksel'deki gazetecilere değerlendiren bir AB yetkilisi, "Zelenskiy ile Şi arasında nihayet bir telefon görüşmesi yapılması ve iletişim kanallarının açık olması iyi bir gelişme" ifadesini kullandı.

Adının verilmesini istemeyen AB yetkilisi, bu tür temasların önemini Çin ve Ukraynalı yetkililerle görüşmelerinde hep vurguladıklarını bildirdi.

"Çin'in Ukrayna'ya ve diğer ülkelere özel temsilci gönderme niyetini not ettiklerini" aktaran AB yetkilisi, bu girişimle ilgili daha fazla detay beklediklerini kaydetti.

Yetkili, Zelenskiy'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı temelindeki adil barış girişimini desteklediklerini, olası barış görüşmelerinin parametrelerine Ukrayna'nın karar vereceğini vurguladı.

Çin lideri Şi ile Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez bugün görüşmüştü. Şi, savaş sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birçok kez görüşmesine ve hatta Moskova'yı ziyaret etmesine rağmen Zelenskiy ile hiç temasta bulunmamıştı.

Görüşmenin ardından Çin'in, krizin siyasi çözümü için tüm taraflarla görüşmeler yürütmek üzere Ukrayna ve diğer ülkelere özel temsilci göndereceği açıklanmıştı.

Zelenskiy de barış için toprak tavizi vermeyeceğini, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün 1991'deki sınırlar içinde yeniden sağlanması gerektiğini belirtmişti.