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Dünya
AA 27.04.2023 00:08

İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den terör örgütü PKK/YPG açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının sebebinin ülkesindeki terör örgütü PKK/YPG'nin geniş faaliyetleri olduğunu söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den terör örgütü PKK/YPG açıklaması
[Fotograf: AA]

İsveç'in NATO'ya katılım süreci hakkında Dahens Nyheter gazetesine açıklamalarda bulunan Billström, terör örgütü PKK/YPG ile mücadele etmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarının bulunduğunu ifade etti.

Billström, "Terör örgütü PKK'nın İsveç'te daha önceden bilinmeyen geniş faaliyetleri var. Türkiye'nin de İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni bu. Bu problemle ilgilenmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

PKK/YPG'nin İsveç'teki faaliyetlerine değinen Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor. Başka bir ülkede terör için kullanmaları, bizim bu faaliyetleri daha az ciddiye almamızı gerektirmez" dedi.

Billström, 1 Haziran'da İsveç'te yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasası ile Türkiye'nin çekincelerinin de karşılanacağını anlattı.

Yeni ceza yasa tasarısı

Ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasa tasarısında, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarıya göre, terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Ağırlaştırıcı nedenler var ise bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.

Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bu suçlarda ağırlaştırıcı nedenler varsa 1,5 yıl ila 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarı, yetkililere, terör örgütlerini finanse eden ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler veriyor.

Ceza yasa tasarısı 3 Mayıs'ta İsveç parlamentosunda onaylanmasının ardından 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

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