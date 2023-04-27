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Dünya
AA 27.04.2023 00:48

Fransa'da 2024'ten itibaren tekerlekli sandalyeler ücretsiz olacak

Fransa'da 2024'ten itibaren engelli vatandaşların tekerlekli sandalyelerinin ücreti tamamen iade edilecek.

Fransa'da 2024'ten itibaren tekerlekli sandalyeler ücretsiz olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda 6'ncısı düzenlenen Ulusal Engelliler Konferansında yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara yönelik atılacak adımlara değindi.

Macron, engelli vatandaşlarının halka açık yerlere kolaylıkla erişebilmesi için 1,5 milyar avro ayrılacağını ifade ederek, 2024'ten itibaren tekerlekli sandalyelerinin ücretinin engelli vatandaşlara tamamen iade edileceğini duyurdu.

Engelli öğrenciler için her okulda bir referans öğretmeni olacağını da belirten Macron, ülkede 430 bin engelli öğrencinin bulunduğu ifade etti.

Fransız basını 52 dernekten oluşan "Handicaps" topluluğunun, "istişare eksikliğini" gerekçe göstererek Elysee Sarayı'nda düzenlenen konferansı boykot ettiğini aktardı.

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Fransa Engelliler
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