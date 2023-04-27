Ortak deklarasyon imzalandı: ABD donanmasının Kore Yarımadası'ndaki görünürlüğü artacak

ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol arasında başkent Washington'da imzalanan deklarasyonda, "İki ulusumuz arasındaki ittifak, ortak fedakarlık üzerine kurulmuş, kalıcı güvenlik işbirliğiyle güçlendirilmiş ve her iki ülkenin de önemli, stratejik sonuçlara barışçıl bir şekilde ulaşmak için diplomatik kaynaklarını kullanmasını sağlayan yakın akrabalığımızdan beslenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Deklarasyon metninde, bir güvenlik ortaklığı olarak başlayan iki ülke ilişkilerinin zamanla, "demokratik ilkeleri savunan, ekonomik işbirliğini zenginleştiren ve teknolojik ilerlemeleri yönlendiren gerçek anlamda küresel bir ittifaka dönüştüğü" belirtildi.

İki ülkenin ortak metninde Güney Kore'nin, ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhütlerine tam güven duyduğu ve nükleer caydırıcılığına kalıcı olarak bel bağlamasının önemini, gerekliliğini ve faydasını kabul ettiği vurgulandı.

İki ülke arasında, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) kurulacağı, bu sayede belli aralıklarla ABD ile stratejik konularda bilgi paylaşımı yapılacağı ve beklenmedik nükleer olasılıkları planlamaya yönelik kurumlar arası masa üstü simülasyon oluşturulacağı duyuruldu.

Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı atılacak adımlara değinildi

İki ülke ortak deklarasyonunda, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı tehditlerine karşı atılacak yeni adımlardan da bahsedildi.

Deklarasyon metninde konuyla ilgili ABD kanadına yönelik şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Biden, ABD'nin Güney Kore'ye ve halkına olan bağlılığının kalıcı ve sağlam olduğunu ve Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı herhangi bir nükleer saldırısına hızlı, ezici ve kararlı bir yanıtla karşılık verileceğini yeniden teyit etti. Gelecekte ABD, nükleer balistik füze denizaltısının Güney Kore'ye yapacağı ziyaretteki gibi, stratejik varlıkların Kore Yarımadası'ndaki düzenli görünürlüğünü daha da artıracak ve ordularımız arasındaki koordinasyonu genişletecek ve derinleştirecektir."

Biden ve Yoon ortak deklarasyonla, uluslararası topluma ABD ve Güney Kore'nin ortak güvenliklerine yönelik her türlü tehdide karşı birlikte duracaklarına ve yakın istişarelerini sürdüreceklerine dair kesin bir mesaj gönderdi.

Buna paralel olarak, her iki başkanın da, Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik ortak hedefi ilerletmenin bir yolu olarak, Kuzey Kore ile "ön koşul olmaksızın" diyalog ve diplomasi arayışında kararlılığını sürdürdüğü kaydedildi.