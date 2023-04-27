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Dünya
AA 27.04.2023 06:08

ABD, Norveç’e 1 milyar 166 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Norveç’e 1 milyar doları MH-60R helikopter, 166 milyon doları C-130 uçaklarının idamesi için olmak üzere toplam 1 milyar 166 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi.

ABD, Norveç’e 1 milyar 166 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi
[Fotograf: Reuters]

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Norveç’e tahmini değeri 1 milyar dolar olan MH-60R Çok Amaçlı Helikopter ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 6 MH-60R helikopteri, 15 T-700 GE-401C motor , 9 Link 16 Çok Fonksiyonlu Bilgi Dağıtım Sistemi Müşterek Taktik Telsiz Terminali, 18 GPS/PPS sistemi ve bunlara ilişkin destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Ajanstan yapılan diğer bir açıklamada ise Norveç’in envanterindeki C-130J uçaklarının 2028’e kadar idame edilmesi içi 166 milyon dolarlık ek bir satışa onay verildiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, sadece ABD yönetimi açısından satışın bir sakıncası olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin NATO üyelerine 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği ve tedarik süreçleri için görüşmelere başlıyor.​​​​​​​

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