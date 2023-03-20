TRT, köklü yayıncılık tecrübesiyle gelenekten aldığı bilgi, birikim ve tecrübeyi deneyimli kadrosuyla gelecek nesillere aktarıyor.

Moldova’ya bağlı Gagauzya Özerk Yeri’nde Gagauzya Radyo Televizyonu (GRT) basın mensuplarına yönelik “Medya Eğitim Programı” 13-17 Mart 2023 tarihleri arasında Gagauzya’nın başkenti Komrat’ta düzenlendi.

5 gün süren eğitim programında TRT Dijital Yayınlar Birimi'nden Ayşe Şimşek haber ve dijital medya; TRT Haber’den Serkan Durmazer televizyon ve TRT Radyo Spikerlerinden Rıza Okur radyo alanındaki tecrübelerini katılımcılara aktardı.

Program kapsamında TRT heyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile bir araya geldi.

İrina Vlah, Türkiye’nin ve TRT’nin Gagauz Özerk Yeri’ne olan yatırımlarından, yardımlarından ve desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“TRT bize her zaman destek verdi, umuyorum ki iş birlikleri hep devam edecek”

Başkan Vlah, ana dili konuşmanın önemini vurguluyarak, “TRT’nin yayınlarını, haberlerini ilgiyle takip ediyorum. Sürekli olarak sizi izliyorum. Sizler Gagauzya’ya önem vererek buraya geldiniz ve bizim basın mensuplarımıza eğitim veriyorsunuz. Bundan çok mutluyum. Her gün ilgiyle eğitimde neler anlattığını, neler yaptığınızı izledim. Umuyorum ki TRT’nin teknik anlamda da destekleri devam edecek. Dostluğumuz ve iş birliğimiz hep devam etsin. Sizler Gagauzya’yı unutmayın.” dedi.

TRT heyeti, Başkan İrina Vlah’a TRT radyosu takdim ederken, İrina Vlah da TRT ekibine Gagauz Masalları ve Türküleri kitaplarını hediye etti.

TRT heyeti, Türkiye’nin Komrat Başkonsolosu Hasan Akdoğan’ı da ziyaret etti. Görüşmede, TRT’nin köklü yayıncılığı, Gagauzya’da düzenlenen eğitim ve gelecekte düzenlenmesi planlanan eğitimler, iş birlikleri konuşuldu.

TRT heyeti, resmi ziyaretler kapsamında Komrat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Vasilia Tanasoglo ile görüştü.

TRT heyeti Kongaz Süleyman Demirel Türk Moldovan Lisesinde düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına katıldı. Heyet burada Türkiye’nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel ile de bir araya geldi.

İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere TRT tarafından medya kiti hediye edildi.

Kapanış programında konuşan TRT Eğitim Planlama ve Uygulama Müdürü Gonca İğrek, TRT’nin kurulduğu günden bu yana kamu yayıncısı olmasının yanı sıra bir eğitim kurumu sorumluluğuyla da hareket ettiğine vurgu yaptı. İğrek, TRT Akademi hakkında bilgiler verdi ve Gagauzya Radyo Televizyonu ile TRT arasındaki iş birliği ve anlaşmaların artarak devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim programı, Gagauzya Radyo Televizyonu’ndan (GRT) 39 katılımcıya sertifika verilmesiyle sona erdi.