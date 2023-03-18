Deprem bölgesinde sınava hazırlanan öğrenciler için kurslar açıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak için 761 noktada, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açıldığını duyurdu.
Özer, sosyal medya hesabından, Bakanlık tarafından deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencileri için oluşturulan DYK noktalarına ilişkin paylaşım yaptı.
Deprem bölgesindeki öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarının altını çizen Özer, "Afet bölgesinde, 761 noktada LGS ve YKS'ye hazırlık süreçlerinde destekleme yetiştirme kurslarımızla öğrencilerimizin yanındayız" ifadesini kullandı.
DYK'lerin bulunduğu yerlere ilişkin detaylara Bakanlığın "http://dhgm.meb.gov.tr/dyk" internet adresinden ulaşılabilecek.
Afet bölgesinde, 761 noktada LGS ve YKS’ye hazırlık süreçlerinde destekleme yetiştirme kurslarımızla öğrencilerimizin yanındayız.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 18, 2023
DYK noktalarımıza https://t.co/i7QdD9X3uc üzerinden ulaşılabilir. pic.twitter.com/wQjStQJavd
- 23:30
- 23:06
- 22:31
- 22:24
- 22:25