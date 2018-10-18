Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagauzya'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Buradan Gökoğuz Yeri'nin dört bir yanındaki tüm dostlarımıza sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Bizlere şu muhteşem tabloyu yaşattığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada kardeşlik var. Bugün burada dayanışma var. İşbirliği var. Elbette burada Moldova ile Türkiye'nin kadim dostluğu var.

Buraya elimiz boş gelmek yakışmaz dedik. Sizlere tüm Türkiye'nin 81 milyonluk Türk milletinin selamlarını getirdim.

Sizlere Türkiye'deki akrabalarınızın sınırları aşan muhabbetini getirdim. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiğim bu tarihi ziyaretin Moldova ve Gökoğuz Yeri ile dayanışmamızı daha da perçinlediğine inanıyorum. Bizi bugün burada buluşmamıza vesile olan sayın Cumhurbaşkanı Dodon'a bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. İki gündür samimi misafirperverlikleri bizi evimizde hissettiren Moldova makamlarına da teşekkürlerimi sunuyorum.

Kıymetli dostlar, elbette bugünlere kolay gelmedik. Karşımdaki şu muhteşem dayanışma manzarasına ulaşmamız hiç kolay olmadı. Bugünlere bizden önceki Cumhurbaşkanlarının Türkiye ile Moldova'nın ortak geleceğine inanan devlet ve siyaset adamlarının gayretiyle geldik. Bizim inancımızda ehli hünerin kıymetini bilmek, emek ve çaba sahibi herkesin hakkını teslim etmek esastır. Öncelikle bizden önceki siyasetçilere ülkem ve milletim adına şükran borcumuzu ifa etmek istiyorum.

"Bu topraklarda güzel bir miras bırakan liderlerin çabaları asla unutulmayacaktır"

Gökoğuz Yeri'nin 1994 yılında Özerk statüye kavuşmasına katkı sağlayan 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel'i dönemin Moldova Cumhurbaşkanı Mircea Snegur'u yine o dönemde Gökoğuz Türklerinin önderi Stefan Topal'ı buradan şükranla yaad ediyorum. Bu devlet ve siyaset adamlarının sergilediği işbirliği hem Moldova'ya hem de Gökoğuz Yeri'ne huzur ve barış getirmiştir. Zor zamanlarda halklarının geleceğine yön veren ve bu topraklarda güzel bir miras bırakan liderlerin çabaları asla unutulmayacaktır.

Bundan kısa süre önce 28 Eylül'de Gökoğuz Yeri'nin kurucu başkanı Gökoğuz Türklerinin aksakalı Stefan Topal'ın vefatından duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Gökoğuz kimliğinin ve dilinin sadık evladının toprağı bol olsun diyorum. Onlar bu dünyadan göç ettiler ama geride bizim sahip çıkmamız ve çok daha ileri taşımamız gereken bir miras bıraktılar. İnşallah bizler de Türkiye ve Moldova liderleri olarak bu mirası daha da ileriye götüreceğiz.

"Moldova'nın toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem veriyoruz"

Son 16 yılda attığımız adımlar bu mirasa sahip çıkma hususundaki güçlü irademizin birer yansımasıdır. Türkiye ile Moldova arasındaki bağlar Gökoğuz Yeri'ni de içine alacak şekilde her alanda daha da perçinlenmiştir. Bugün iki ülke tarihte hiç olmadığı kadar birbirine yakındır. Fiziki sınırımız olmasa da biz Moldova'yı komşu ülke olarak görüyoruz. Moldovalı dostlarımızın dertleriyle dertlenmeyi sevinçleriyle mutlu olmayı bir görev biliyoruz. Moldova'nın toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem veriyoruz. Hem Moldova'daki hem de Gökoğuz Yeri'ndeki gelişmeleri tıpkı komşularımızdaki hadiseler gibi çok yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde de elimizdeki tüm imkanları Moldova halkı için seferber etmekten çekinmiyoruz.

"Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz"

TİKA'mızla, iş adamlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla Moldova'nın kalkınması gelişmesi dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşması için gayret sarfediyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla Moldova halkının ve siz Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz.

Tabi burada bir hususunda altını çizmek istiyorum. Sizler 1994 yılında diğer devletler iç çatışmalarla kıvranırken kardeşçe yaşamayı seçtiniz. Avrupa'nın birçok ülkesi geleceğine karamsarlıkla bakarken sizler bu topraklarda huzuru, barışı, dayanışmayı tercih ettiniz. Moldova ve Gökoğuz halklarının bu kararı her türlü takdirin üzerindedir.

Sizlerin bu asil tavrı tam anlamıyla bir demokrasi ve medeniyet örneğidir. Geçen 24 yılda kendilerini idare etme olgunluğunu gösteren siz soydaşlarımızı gönülden kutluyorum.

"Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir ucunda veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor"

Kendi kimliğinizi, dilinizi, iç barışınızı, birliğinizi, dirliğinizi koruyarak bu güzel mirası evlatlarınıza torunlarınıza aktarmanızı diliyorum. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde bunun son derece önemli olduğuna inanıyorum. Zira Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde etnik ve kültürel farklılıklar kaçınmıya çalışılıyor. Asırlardır aynı toprağı paylaşan aynı havayı soluyan geçmişi ve geleceği ortak olan toplumlar ayrıştırılmak isteniyor. Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir ucunda adeta bir veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor. İslam karşıtlığının yabancı düşmanlığına etnik milliyetçilikten terörizme kadar birçok sorun bir arada yaşama idealimize sekte vuruyor.

Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum. Bu topraklardaki barış ve huzur ortamının bozulmasına hiç birinizin müsaade etmeyeceğini düşünüyorum.

"İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükseltme kararı aldık"

Cumhurbaşkanı sayın İgor'un davetine icabetle gerçekleştirdiğimiz bu tarihi ziyaret bizim için oldukça bereketli geçiyor. Dün ziyaretimizin ilk gününde verimli görüşmeler yaptık. Görüşmelerimizde ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükseltme kararı aldık. Bu kararın dost ülke Moldova ile yeni bir dönemin kapılarını açacağını düşünüyoruz. Moldova ile kurduğumuz ortak geleceğin köprüsü sizlersiniz.

"Unutmayın sizin gücünüz, Moldova'nın gücü"

Unutmayın, sizin gücünüz Moldova'nın gücü Moldova'nın gücü sizin gücünüzdür. Moldova parlamentosunda üç Gökoğuz Türkü milletvekili bulunuyor. Ayrıca sayın Vlah da bakanlar kurulu üyelerinden biri olarak görev yapıyor. Hiç şüphesiz sizleri siyasette temsil eden bu dostlarımıza çok önemli iki görev düşüyor.

Birincisi Gökoğuz Yeri'nin sesi olmak ikincisi de Moldova ile diyalog kanallarını hep açık tutmak. 24 Şubat'ta Moldova parlamentosu seçimlerine 19 Mayıs'ta başkanlık seçimlerine gideceksiniz. Her birinizin vatandaşlık görevi bu süreçte birliğinizi, beraberliğinizi, dayanışmanızı korumak ve oyunuza sahip çıkmaktır. Sandıktan çıkan her sonuç halkın özgür iradesini yansıtır ve saygıyı hak eder. Oradan çıkacak sonucun belirleyicisi de siz olacaksınız. Şimdiden sonuçların Gökoğuz Yeri ve Moldova için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"Bu toprakların kalkınması için üzerimize düşenleri yapacağız"

Türkiye olarak Gökoğuz Türklerinin kendi vatanlarında hayatlarını en üst standartlarda sürdürebilmeleri için sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu toprakların topyekün kalkınması için üzerimize düşenleri yapacağız.

"Komrat'ta büyük bir eğitim kompleksi inşa etmek için gereken adımları atıyoruz"

Sağlık tesisi olmayan yerlere sağlık tesisi yapıyoruz. Çocuklarımızı yetiştirmek için kreşler açıyoruz. Mevcut hizmet binalarını yeniliyor eksikleri gideriyoruz. Su sorununu gidercek alt yapı projesine de başladık. Gelecek yıl Komrat'ta büyük bir eğitim kompleksi inşa etmek için gereken adımları atıyoruz proje bitmek üzere. Okuluyla, yurtlarıyla, kapalı spor salonuyla, basket alanıyla, voleybol alanıyla, tenis kortlarıyla buraya bu muhteşem eseri kazandırıyoruz.

Gökoğuz Yeri buradaki tüm gençlerimiz için parlak bir gelecek sunabilecek altyapıya sahip olmalıdır. Bugün hastanemizi açtık gayet muhteşem. İçindeki tüm modern araç gereçleriyle beraber açılan bu eser inanıyorum ki Gagauz Yeri halkını çok daha rahatlatacak. Bir yerlere gitmenize gerek yok hastaneniz burada.

Aynı şekilde bugün güzel bir kültür sarayının da açılışını yaptık. Birçok kültürel etkinlikleri yapacağınız çocuklarımızın kültürel eğitimini alacağı gerçekten muhteşem bir saray oldu.

"Beş tane önemli anlaşmaya da imzalarımızı attık"

Moldova'nın yardıma en çok ihtiyaç duyan bölgelerinden biri olması Gökoğuz Yeri'nin kaderi değildir olmamalıdır. Burada hepimize görevler düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün aramızda. Kendisinin Gökoğuz Yeri'ne olan samimi desteğini biliyorum. Bu destek Moldova'nın Gökoğuz Yeri'ne sahip çıktığının önemli bir göstergesidir. Bu yaklaşımın Moldova devletinin tüm makamlarınca devam ettirilmesi çok önemlidir. Dün stratejik konsey anlaşmasını imzalarken ardından sayın Başbakan ve bakanlarla birlikte beş tane önemli anlaşmaya da imzalarımızı attık.

"Aramızdaki bu bağlar daha da güçlenecek"

Bugüne kadar 60 anlaşması olan Türkiye-Moldova bu beş anlaşmayla beraber sayıyı daha da tırmandırdı. Aramızdaki bu bağlar daha da güçlenecek. Biz de daha fazla iş adamımızı bu arada Gökoğuz Yeri'ne Moldova'ya yatırım yapmaya teşvik edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komrat'ta en kısa zaman başkonsolosluğumuzu da açacak ve başkonsolosumuzu da atayacağız.https://t.co/ZlCAgRED1G pic.twitter.com/gXtLnTOOAY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Ekim 2018

Komrat'ta başkonsolosluğumuzun açılmasını heyecanla beklediğinizi biliyorum. İnşallah çok yakında başkonsolosluğumuzu da açacak ve başkonsolosumuzu da atayacağız. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızla dün bunu da görüştük konuştuk. Başkonsolosluğumuzun da faaliyete geçmesiyle burada Türkiye'ye açılan yeni bir kapınız daha olacak.

"Öz Türkçeyi yaşatmanızdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

Moldova ailesinin bir parçası olarak ülkenin resmi dilini de en iyi şekilde öğrenmenizi ve kullanmanızı önemli görüyorum. Bu sayede hem Moldova'nın beşeri zenginliğini artıracak hem de Gökoğuz yerinin kalkınmasına katkıda bulunacaksınız. Sizlerin ana dili olan Anadolu'da analarımızın babalarımızın konuştuğu saf bozulmamış öz Türkçeyi yaşatmanızdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Dil bir ileti aracı olmanın yanında toplumsal hafızanızdır. Düşünce biçiminizdir, kültürünüzdür hepsinden önemlisi dil kimliğin aynasıdır. Sizlerden dilinize sahip çıkmanızı çocuklarınıza Gökoğuz Türkçesini öğretmenizi bu sayede ortak Türk tarihimizi kültürümüzü ve belleğimizi canlı tutmanızı bekliyoruz.

Gökoğuz Türkçesini unutmayın unutturmayın. Bunun yanında diğer Türk topluluklarıyla akrabalarınız olsun Türk Cumhuriyetlerinizle bağlarınızı geliştirin. Unutmayın biz Adriyatik'ten Çin seddine uzanan 300 milyonluk büyük bir aileyiz. Marşınız ne diyor bayrağını yüksek kaldır sen benim pahalı halkım. Ne zorluk seni kırdı, ne zaman dolaştırdı Allah'ım koru toprağı Gagauz Yeri Bucağı.

Allah dilinizi, bayrağınızı yüksek kaldırmayı nasip etsin. Toprağınızı korusun diyorum.

Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta düzenlenen miting sonrası Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Gagauz Yeri Nişanı" takdim etti.

Kaynak: TRT Haber