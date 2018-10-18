Malezya'nın eski Başbakanı Rezak yeniden hakim karşısında

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak, ifadesi alınmak üzere yerel saatle 09.00 sularında Putrajaya'daki Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) merkez binasına geldi ve yaklaşık 4 saat sorgulandı.

Necip, Malezya kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) ile Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin kurduğu International Petroleum Co (IPIC) şirketi arasındaki ticarete ilişkin yapılan araştırmaya dair sorgulandı.

Bundan önce 4 defa daha sorgulanan Necip, en son 16 Ekim'de mahkemeye çağrılmıştı.

Öte yandan Malezya'nın eski Başbakan Yardımcısı ve muhalefetteki Birleşik Ulusal Malay Partisi (UMNO) lideri Ahmet Zahid Hamidi de 1MDB soruşturmasına ilişkin sorgulanmak üzere MACC binasına geldi.

Dün mahkeme tarafından çağırılan Ahmet, binaya girişinin ardından gözaltına alındı. Ahmet'in sorgusunun yarın başlayacağı bildirildi.

Kaynak: AA