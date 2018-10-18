Dodon: Özerklik kanunlarının çalışması için elimden geleni yapacağım

Moldova ziyareti kapsamında Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dodon, Moldova'nın güneyindeki Komrat şehrinde Erdoğan ile bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bölgenin istikrara kavuşmasında büyük desteği oldu." değerlendirmesini yaptı.

Gagauz Türklerinin geçmişte yaşadığı sorunların Türkiye'nin desteğiyle ortadan kalktığını kaydeden Dodon, "1994 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle Gagauz bölgesiyle ilgili bir kanun çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

Geçmişte Moldova'nın güneyinde bazı ciddi problemler yaşandığını ve kimi sorunların hala çözüme kavuşturulamadığını belirten Dodon, buna rağmen kardeş Gagauz halkıyla yüzyıllar boyunca dost olarak yaşadıklarını kaydetti.

Gagauz halkıyla birçok sıkıntının üstesinden beraber geldiklerini aktaran Dodon, "Yüzyıllar boyunca iki halkın arasında pekiştirilmiş dostluğa büyük önem veriyoruz." dedi.

Dodon, Erdoğan ve Vlah ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde sosyal ve ekonomik konuları da ele aldıklarını, görüşülen projelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesini teminen resmi makamlar ve merkezi bakanların tam kapasitede çalışacaklarını bildirdi.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Moldova ve Gagauz Özerk Yeri'ne yaptıkları yardımlardan ötürü teşekkür ederek, "Şahsınızın gayretiyle birçok sorun ortadan kaldırılmıştır. İnanın ki Gagauz Özerk Yeri sakinleri de bunun farkında. Zaten sizi ne şekilde karşıladıklarından gördünüz." diye konuştu.

"Özerk statü kanunlarının tam çalışması için elimden geleni yapacağım"

Gagauz Yeri Özerk Statü konusunda mevzuata dair bazı sıkıntılar olduğunu kaydeden Dodon, "Bir kez burada teyit etmek istiyorum, Moldova Cumhuriyeti'nin Gagauz Bölgesi'ne verdiği özerk statü kanunlarının tam olarak çalışması için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Dodon, bu hükümlerin Moldova Cumhuriyeti anayasasında yer alması için de çabalayacayacağını vurguladı.

"Gagauzya'da benim bu konudaki tutumumu çok iyi biliyorlar." diyen Dodon, kardeş Gagauz halkıyla uzun yıllardan bu yana dostça yaşadıklarını dile getirerek, Gagauzların, Moldova Cumhuriyeti'nde kendi evlerinde yaşadığının altını çizdi.

"Erdoğan'ın ziyareti Türkiye ile Moldova dostluk köprüsünün simgesi"

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Türkiye'nin daima Gagauz Türklerinin yanında olduğunu belirterek, Gagauz Özerk Yeri'nin kalkınması için Türkiye'nin birçok alanda kendilerine destek verdiğini söyledi.

Türkiye'nin Gagauz Özerk Yeri'nde başlattığı çeşitli projelerin önemine işaret eden Vlah, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekten teşekkür etmek isterim." dedi.

İrina Vlah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daima verdiği sözleri tuttuğunun altını çizerek, "Erdoğan, kan kardeş Gagauzlarla ilgili verdiği bütün sözleri yerine getirdi. Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye ile Moldova arasında dostluk köprüsünün simgesidir." diye konuştu.

Kaynak: AA