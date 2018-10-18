Kuzey İrlanda ve İngiltere'de Brexit protestosu

Kuzey İrlanda'da toplanan protestocular, yüzlerine İngiltere Başbakanı Theresa May ve eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da olduğu siyasi liderlerin maskelerini takarak ve Brexit karşıtı pankartlar taşıyarak gösteri yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parlamento binası önünde toplanan bir grup gösterici ise bayraklar ve pankartlar taşıyarak Brexit karşıtı protesto düzenledi.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırla ilgili müzakereleri ise devam ediyor.

Kaynak: Reuters