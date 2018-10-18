İsrail'in zulmünden kaçmak isteyen Filistinlileri dolandırdılar

Olay, Zonguldak Ereğli'deki bir fabrikanın sahasında meydana geldi.

Filistin’den İtalya’ya gitmek için 5 bin dolar karşılığında anlaşan 6 Filistinli, gemide bir kapalı kutuya yerleştirilerek Ereğli'ye kadar yolculuk yaptı.

Yolculuğun ardından göçmenlerin bulunduğu kutunun kapağını açan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, "Burası İtalya" dedi. Bunun üzerine kutudan çıkan göçmenler, kısa sürede fabrikanın güvenlik görevlileri tarafından tespit edilerek yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine giden Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üst aramasında herhangi kimlik belgesi bulunamayan 6 göçmen, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA