Hindistan'da Allahabad kentinin ismi Prayagraj olarak değiştirildi

İktidar partisi BJP'den (Hindistan Halk Partisi) üst düzey bir yetkili, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Allahabad kentinin bundan sonra Prayagraj olarak anılacağını açıkladı.

Eyaletin Sağlık Bakanı Nath Singh da, "Kentin adı en başından beri Prayagraj'dı. Karara itiraz edenler, ailelerinin kendilerine verdiği isimleri değiştirilseydi ne hissederlerdi?" ifadelerini kullandı.

Eyaletin Başbakanı Hindu milliyetçisi vaiz Yogi Adityanath ise, muhalefet partilerinin tepkisine neden olan kararı, çoğunluğun isteği üzerine aldıklarını belirtti.

Başbakan Adityanath ayrıca, karara itiraz edenlerin tarih bilmediklerini iddia etti.

Indian Express gazetesi, Allahabad isminin Prayagraj olarak değiştiği karar alınırken hükümetin bütün üyelerinin mutlu olduğunu aktardı.

Allahabad ismi 16'ncı yüzyıldan

Ülkenin ilk Başbakanı Pandit Cevahirlal (Jawaharlal) Nehru'nun memleketi olan Allahabad kenti, başkent Yeni Delhi’nin 650 kilometre güneydoğusunda. Kent, 16’ncı yüzyılda Müslüman Babür hükümdarları tarafından Allahabad olarak isimlendirilmiş.

Ganj ile Yamuna nehrinin kesişim yerini ifade eden Prayagraj adının verilmesinin nedeni ise, şehirde şubat ayında düzenlenen devasa Hindu festivali Kumbh Mela’ya dikkat çekmek.

Kaynak: Al Jazeera