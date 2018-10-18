Trump'tan The Associated Press'e "sahte haber" suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fake News (sahte haber) suçlamalarının son hedefi, ABD merkezli haber ajansı The Associated Press (AP) oldu.

The Associated Press'in (AP), ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Eğer Cumhuriyetçiler Beyaz Saray'ı alamazsa, suçlamaları kabul etmeyeceğim" sözlerini manşetten vermesi üzerine Trump'tan cevap gecikmedi.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında, ara seçimlerle ilgili olarak yaptığı yorumların, manşette yanlış olarak aktarıldığını söyleyerek AP'yi sahte haber yapmakla suçladı.

AP röportaj metinlerini yayımladı

Trump'ın mesajının ardından internet sayfasında yapılan röportajın dökümünü yayınlayan AP'ye göre, Trump'a "Cumhuriyetçilerin 6 Kasım'daki seçimlerde Beyaz Saray'ın kontrolü kaybetmesi durumunda, bazı sorumlulukları yüklenebileceğine inanıp inanmadığı" soruluyor.

Trump, "Hayır, insanlara yardım ettiğimi düşünüyorum" diye cevap veriyor.

Trump'ın basın kuruluşlarına yönelik suçlamaları

Trump'ın sahte haber suçlaması ilk değil. Daha önce de CNN'i sahte haber yapmakla suçlamış, bir basın açıklaması sırasında CNN muhabirinden gelen soruyu reddederek tepki göstermişti.

İngiltere ziyaretinin ilk gününde The Sun gazetesine verdiği röportaj hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarının çarpıtıldığını iddia ederek, "Başbakan May’i eleştirmedim. May’e saygım vardır. Benim söylediğim şeyler doğru aktarılmadı, bunlar yalan haber" demişti.

ABD Başkanı Trump, basın kuruluşlarını yalan haberlerle çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atmakla suçlamıştı:

"Trump sendromu hastalığına yakalanmış medya hükümetimizin gizli yazışmalarını ifşa ettiğinde sadece gazetecilerin değil çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Hiç vatanseverce değil. Basın özgürlüğü ve haberleri iletme sorumluluğu birlikte yürür."

350 medya kuruluşu "özgür basın" kampanyası başlatmıştı

ABD merkezli New York Times gazetesinin yayıncısı Arthur Gregg Sulzberger, Trump'ın gazeteciler için "halk düşmanı" demesinin medyaya karşı şiddet oluşturabileceğini söylemişti.

ABD'nin medya kuruluşları, "Sahte haber yapan medya benim değil, Amerikan halkının düşmanı" diyerek medyaya saldıran ABD Başkanı Trump'a karşı kazan kaldırmıştı. ABD merkezli Boston Globe gazetesinin çağrısıyla, ülke çapında yaklaşık 350 haber kuruluşu özgür basın kampanyası başlatmıştı.

Kaynak: AP news