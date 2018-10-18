Dünyanın yarısı günde 5,5 dolardan az parayla yaşıyor

Dünya Bankası tarafından 2 yılda bir yayımlanan rapora göre, dünya çapında fakir sayısı hala "kabul edilemeyecek kadar yüksek" ve ekonomik büyümenin meyveleri bölgeler ve ülkeler arasında "eşit şekilde paylaşılmıyor".

Yoksulluğun en çok gözlendiği Sahraaltı Afrika'da nüfusun yüzde 84,5'i hala günde 5,5 dolardan daha az bir gelirle yaşıyor.

Raporda, özellikle bazı ülkelerde aşırı yoksulluğun kök saldığı ve yoksulluğu azaltma hızının önemli ölçüde azalacağı bilgisine yer veriliyor.

Çin'in yükselişi ile Doğu Asya ve Pasifik’te yoksulluk oranı yüzde 60’lık bir düşüş kaydetti ancak bölgedeki büyüme hızının aynı şekilde devam etmeyeceği öngörülüyor.

Atılan tüm adımlara rağmen, Dünya Bankasının 2030'a kadar aşırı yoksulluğu dünya nüfusunun yüzde 3'ünden azına indirme hedefine ulaşamayacağı belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber, AFP