Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak soydaşlarımızın yanında duracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Kişinev'de Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı sayın İgor Dodon, Gagauz Özerk Yeri Başkanı sayın Vlah heyetimizin saygıdeğer üyeleri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi muhabbetlerimle saygılıyorum.

Moldova Cumhurbaşkanı değerli dostum İgor Dodon'un davetine icabetle Moldova'yı ziyaret ediyoruz. Dün çok çok verimli görüşmeleri yaptık. İkili görüşmelerimiz oldu, heyetler arası görüşmelerimizi yaptık. Aradan stratejik konseyi ile ilgili anlaşmamızı imzaladık.

Daha sonra sayın Başbakan ile bir araya geldik. Yine ikili ve heyetler arası görüşmemizi yaptık. Beş anlaşmayı imzaladık. Verimli bir günü böylesine geçirmiş olduk. Bugün ise programımızın ikinci önemli bölümündeyiz. Komrat'a da 16 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım dönemimde hasretliğim vardı.

Sizlere Türkiye'deki 81 milyon akrabanızın selamlarını getiriyorum. Türk milleti adına bugün buradayım. Bu tarihi ziyareti şahsımla birlikte gerçekleştirdikleri için sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.

Geniş bir heyetle buradayım. Bakan arkadaşlarım burada Gaziantep Belediye Başkanım burada, Altındağ Belediye Başkanım burada bunun yanında birçok kurum başkanımız TİKA gibi burada.

"Gagauz'a yatırımlar devam edecek"

Bu kurumlarımızın da Gagauzya'da yaptıkları yatırımlar var bunlar da devam edecek. Tabi özellikle Cumhurbaşkanlığı sarayını çok önemsiyorum. Bazı eksikleri ile birlikte dün açılışını yaptık. Fakat gerçekten güzel bir eser meydana geldi. Az önce sayın Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi Moldova ile Gagauzya'nın 1994 yılından bu yana ortaya koyduğu barış ve huzur içinde birlikte yaşama iradesini görmekten bahtiyarız.

Moldova'nın asli unsurlarından olan Gagauz soydaşlarımız ile komşu olarak addettiğimiz Moldova ile aramızdaki kan bağını oluşturuyor. Gagauzya'nın varlığı Türkiye Moldova ilişkilerini daha da özel kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Başkanla yaptığımız görüşmede Gagauzya'nın statüsüne ilişkin hukuki zeminin sağlamlaştırılması hususunda hemfikir olduğumuzu gördük.

Bu anlayışla sayın Cumhurbaşkanının ve hükümetin desteği sayın başkan ve Gagauz yetkililerin kararlılığıyla özerkliğin layığıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir.https://t.co/KA49syxAWb pic.twitter.com/bthoaqEmSw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Ekim 2018

"Soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik"

Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik.

Ancak bizim görmek istediğimiz Gagauzya'nın birlik beraberlik içinde Moldova ile omuz omuza kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir. Tabi bunun için Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Gagauzya'ya gerekli teşvik destek ve kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu ifade ettik.

"Moldova makamlarıyla birlikte pek çok projeye imza atılacak"

Bu noktada TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz resmi kurumlarımız, Gençlik Spor Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız Moldova makamlarıyla işbirliği içerisinde pek çok projeye imza atacaklardır.

"Moldova halkının ve Gagauz Türklerinin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Bu arada buradaki güvenlikle ilgili de özellikle dün akşam saat 21.30 gibi iki tane İçişlerinde güvenlik noktasında TOMA'yı buraya getirmiş olduk. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan sizlerin yanında olduk. Moldova'nın tüm bölgeleriyle kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. İnşallah bundan sonra da Moldova halkının ve Gagauz Türklerinin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gagauzya'da Komrat Kültürevi'nin açılışını yaptı

Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Başkan Gagauzya'nın saygıdeğer güzel insanları sizleri şahsım, heyetim ve 81 milyon Türk milleti akrabalarınız adına kalbi duygularla selamlıyorum.

Bugün doğrusu benim için çok anlamlı bir gün yaklaşık 15 yıllık Başbakanlığım arkasından 5 yıllık Cumhurbaşkanlığım döneminde 16 yıllık süre içerisinde hep Gagauzya'ya ne zaman gideceğim bunun hasreti içerisindeydim. Ve dün Moldova'ya ikinci bir gelişim oldu. Dün güzel görüşmelerimiz oldu bugün yine güzel görüşmelerimiz oluyor olacak ve şu anda yapılmakta olan eserlerde emeği geçen tüm arkadaşlarımı belediye başkanlarımızı Türkiye Belediyeler Birliği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız, Altındağ Belediye Başkanımız bunun yanında ilgili bakanlıklarımız hepsine teşekkür ediyorum.

Bugün yine verilmiş sözlerimiz var inşallah bu sözleri de yerine getireceğiz ve bu sözlerimizle birlikte birçok eserin Gagauzya'da yapımına başmayacağız. Onları da süratle sizlere inşallah hediye edeceğiz. Bu duygular içerisinde şahsım heyetim milletim adına sizleri tekrar kalpten selamlıyorum. Gösterdiğiniz ilgiye şahsım heyetim milletim adına çok teşekkür ediyorum.

Kaynak: TRT Haber