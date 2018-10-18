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Afganistan'da NATO konvoyuna intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyinde bulunan ABD'nin hava üssü Bagram yakınında NATO konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda iki sivil hayatını kaybetti.

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Afganistanda NATO konvoyuna intihar saldırısı

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan ABD hava üssü yakınından geçen NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısı ile ilgili Pervan Emniyet Müdürü Mahfuz Velizade, bir intihar eylemcisinin, üzerine yerleştirdiği bombayı, Bagram Üssü yakınından geçen NATO konvoyuna yaklaşarak patlattığını söyledi.

Saldırıda iki sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Velizade, üç NATO askeriyle iki sivilin yaralandığını belirtti.

Konuyla ilgili Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden henüz açıklama yapılmadı.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü, saldırıda ABD askerlerinin kayıp verdiğini iddia etti.

Kaynak: AA

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