Guatemala hükümetinden Trump'a yardım resti

Guatemala Başkanı Jimmy Morales, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardım kesme tehdidi üzerine, hükümetinin yardım koşullarını reddettiğini söyleyerek, "Hiçbir yardım şartlandırılamaz" dedi.

Ülkelerindeki yoksulluktan kaçıp yeni bir hayat kurmak amacıyla toplu olarak yola çıkan binlerce Honduraslı göçmenin ABD istikametine doğru yolculuğu ise devam ediyor.

Honduraslı göçmen kafilesi

Güney Amerika ülkesi Honduras’ın "en tehlikeli" şehirlerden biri olan San Pedro Sula’nın otobüs terminalinde 160 Honduraslı tarafından cuma günü başlatılan göçmen hareketinin, yerel medyanın konu ile ilgili haberlerinden sonra gerçekleşen katılımlarla büyüyerek binlerce kişiyi bulduğu belirtilmişti.

Göçmen kafilesinden yaklaşık 3 bin kişinin pazartesi günü, kendilerini sınırda engellemeye çalışan ve ABD’ye yasa dışı yollarla girmemeleri uyarılarını yapan Guatemala çevik kuvvet polisi ile arbede yaşadıkları, ardından Guatemala sınır kapısını geçmeyi başararak kuzey istikametine doğru yollarına devam ettiği kaydedilmişti.

Gruptakilerin Meksika’ya ulaşarak sığınmacı statüsü almaya çalışacakları ya da Meksika'dan ABD’ye geçmeye uğraşacakları aktarıldı.

ABD yönetimi uyarmıştı

ABD Başkanı Trump sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Honduras yönetimini uyararak, "ABD, Honduras Devlet Başkanı'na, ABD'ye doğru giden büyük insan kafilesinin durdurulup Honduras'a geri döndürülmemesi halinde, hemen uygulamaya konulacak şekilde Honduras'a para ve yardımın kesileceği konusunda güçlü bir şekilde bilgilendirme yaptı" açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de geçen hafta Honduras, El Salvador ve Guatemala devlet başkanlarına çağrı yaparak, vatandaşlarını ülkede kalmaları için ikna etmelerini istemiş, "Halkınıza söyleyin, ABD’ye yasa dışı ulaşma çabası içine girerek ailelerini riske atıp tehlikeli bir yolculuğa girmesinler" uyarısında bulunarak karşılığında da Washington’ın kendilerine ekonomik kalkınma ve yatırım için yardım yapabileceği vaadini dile getirmişti.

Honduras'taki ABD Büyükelçiliği de pazar akşamı yaptığı açıklamada, "Kendi yurttaşlarını sömürmek isteyenler tarafından ABD'ye girme konusunda yanlış vaatlerde bulunulan Honduras'tan kuzeye seyahat eden göçmen kafilesi konusunda ciddi olarak endişeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 10 milyon nüfusu bulunan Honduras’ta halkın yaklaşık yüzde 65'inin fakir olduğu ve çoğu kişinin günlük kazancının 1 ya da 2 dolara denk geldiği belirtildi.

Kaynak: Reuters, AA