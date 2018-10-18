  • 19 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.634
    EURO 6.462
  • BIST 97453.96
    ALTIN 222.222
Buradasınız : » » Kırım saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kırım saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kırım'da bir yüksekokulda düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Saldırıyı düzenleyen gencin mermi satın alma görüntüleri ortaya çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Yerel yetkililer, dün Kırım'ın Kerç şehrinde bir yüksekokulda düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı nedeniyle ölenlerin sayısının 21'e çıktığını bildirdi. 10'u ağır 50 yaralının tedavisi sürüyor.

Rus Kommersant gazetesi, olayın aydınlatılması için, daha önce St. Petersburg metrosunda düzenlenen terör saldırısını ve 64 kişinin hayatını kaybettiği Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangını araştıran Tümgeneral Sergey Golkin başkanlığındaki ekibin görevlendirildiğini duyurdu.

Saldırının ardından Kırım'da 3 günlük yas ilan edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı ilk açıklamada, saldırının gerekçelerinin detaylı şekilde araştırılacağını ve soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirmişti.

Olay

Kerç şehrinden Vladislav Roslyakov adlı bir öğrenci, dün bölgedeki bir yüksekokula silahlı ve parça tesirli el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlemişti. Olayın ardından intihar eden Roslyakov'un saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan ilk açıklamada, olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirildiği belirtilmiş ancak daha sonra soruşturmanın cinayet vakası olarak ele alındığı açıklanmıştı. 

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: saldırı, Kırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER