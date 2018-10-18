Zimbabve 81 idam mahkumu için infazcı arıyor

Zimbabve'deki onlarca idam mahkumu, ne zaman öleceklerini bilmiyor çünkü ülkede idam mahkumlarını infaz edecek personel bulunmuyor.

Afrika ulusal raporlarına göre, 2005'ten beri resmi olarak hiç kimse idam edilmedi.

Ülkedeki 81 idam mahkumu ise, ne zaman idam edileceğini bilmeden belirsizlik içinde bekliyor.

Son infazcı 2006'da emekli oldu

Hükümet, 2006'da son infazcının emekli olmasından sonra bu işi yapacak kimseyi bulamadı.

Yayımlanan bir rapora göre, Adalet Bakanlığının görev için açtığı ilana başvuran 50 kişiye rağmen, hiç infazcı atanmadığı belirtiliyor.

Zimbabve'de yapılan bir araştırma ise, halkın yüzde 80'inin idam cezasının kaldırılması için destek vereceğini ortaya koydu.

Kaynak: Mirror