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Türkiye
AA 15.05.2023 17:41

Samsun Çarşamba Havalimanı 409 bin 884 yolcu ağırladı

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan yılın ilk 4 ayında 409 bin 884 yolcu hizmet aldı.

Samsun Çarşamba Havalimanı 409 bin 884 yolcu ağırladı
[Fotograf: İHA]

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2023 yılı Nisan ayı yolcu trafiği iç hatta 98 bin 600, dış hatta 8 bin 70, toplamda ise 106 bin 670 olarak gerçekleştiğini belirten Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Nisan ayında Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1052'si iç hat, 73'ü de dış hat olmak üzere toplamda 1125, yük kargo+posta+bagaj trafiği ise toplamda 899 ton olmuştur. Ocak-Nisan döneminde ise toplam yolcu trafiği 409 bin 884, uçak trafiği 4 bin 160, yük trafiği ise 3 bin 631 ton olarak gerçekleşmiştir."

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