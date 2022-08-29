Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 31uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, gümrük kaçağı 5 bin 390 paket sigara, 32 cep telefonu, 290 cep telefonu aksesuarı ile 39 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.