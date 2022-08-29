Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 31uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, gümrük kaçağı 5 bin 390 paket sigara, 32 cep telefonu, 290 cep telefonu aksesuarı ile 39 güneş gözlüğü ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Şırnak Terör Örgütü Terörle Mücadele
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