AA 01.02.2026 10:38

Şırnak'ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini belirterek, "Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık, bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak'ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde sevkiyatı yapan tıra düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir, bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

 

Ali Yerlikaya Şırnak Uyuşturucu
OKUMA LİSTESİ