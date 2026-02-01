Puslu 5.2ºC Ankara
Türkiye
AA 01.02.2026 07:06

Bursa'da şüpheli araçtan el bombası çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu durdurulan araçta el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da şüpheli araçtan el bombası çıktı

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Takibe alınan araç, 11 Eylül Bulvarı üzerinde önü kesilerek uyarı ateşi açılıp durduruldu.

Araçtaki 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramalarda 1 savunma tipi el bombası ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından el bombası ekiplerce muhafaza altına alındı.

Araç ise incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

