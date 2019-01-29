Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP Cizre Belediye eşbaşkan adayı Berivan Kutlu, HDP Şırnak merkez belediye eşbaşkan aday adayları Şirin Kılınç ve Leyla Kılınç, DBP il Eşbaşkanı Ayşe Altay, DBP Şırnak Merkez İlçe Eşbaşkanı Nuriye Bilir, DBP İl Genel Meclis Üyesi Kumri Yürük, Zeynep İdin, Taybet Bilgi, Saadet İdin, Emine Erkuş, Zahide Kültür'ün de yer aldığı 22 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

