Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018 yılına dair elektronik reçete oranlarını açıkladı.

Tüm sağlık hizmet sunucularında Güvenli Elektronik İmza ile E-reçete yazma işleminin zorunlu hale getirildiğini belirten Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Sistemimiz 16 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devrim niteliğinde dönüşümler geçirdi. Bu dönüşümlerin en önemlilerinden biri de e-reçete uygulamamız. Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından hayata geçirilen MEDULA uygulaması ile sahte reçete, gereksiz tetkik ve muayene gibi suiistimallerin önüne geçiyoruz. Bakanlık olarak bağlı kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşımıza kolaylık sağlamaya, hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“400 milyon reçetenin yüzde 87’si e-reçete olarak düzenlendi”

Bakan Selçuk, toplam 400 milyon reçetenin yüzde 87 gibi yüksek bir oranının e-reçete olarak düzenlendiğini belirterek, ”Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında da kağıt israfının önüne geçtik, hedefimiz ilaca erişimde zorunlu haller dışında e-reçete kullanımını yüzde 100’e çıkarmaktır” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA