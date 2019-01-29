Fenilketonüri ya da bilinen adıyla PKU hastalığı... Ömür boyu süren bu hastalık, karaciğerdeki hidroksilaz enziminin çalışmadığı veya az çalıştığı durumlarda ortaya çıkıyor.

Hastalar, et ve süt ürünlerinden, baklagil ve kuru yemişe kadar birçok yiyeceği tüketemiyor. Diyet listesi geniş olunca da uygun gıda bulamıyorlar.

Şanlıurfa'daki PKU hastaları için Haliliye Belediyesi devreye girdi.

Daha önce çölyak hastaları için glutensiz ekmek üreten belediye fırınında, PKU hastaları için de özel ekmek üretiliyor.

Kentteki 136 PKU hastası ve ailelerine sevindirici haber düzenlenen törende verildi.

Bilgilendirme toplantısı sonrası PKU hastaları için üretilen ekmekler ücretsiz olarak dağıtıldı.

PKU hastalarına özel ekmekler haftada 3 gün üretilecek.

Hastalığını raporla belgeleyenler aylık 30 ekmeği ücretsiz temin edebilecek.

Kaynak: TRT Haber