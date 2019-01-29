Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına katılan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerine denizden TCSG Yaşam gemisi, TCSG 105 botu, havadan da sahil güvenlik helikopteri eşlik etti.

Çalışmalar, deniz üzerinde yoğunlaştırıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından su altı arama cihazları ile tarama yapılırken balık adamlar da denizde dalış yapıyor.

AFAD ve jandarma ekiplerinin ise karadan yürüttüğü çalışmaları, Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da yakından takip ediyor.

Kaynak: AA

