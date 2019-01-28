Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri, Antalya AKUT ve AFAD ekiplerinden oluşan 186 kişi katılıyor.

3 arama kurtarma ve bir kadavra köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, derenin Antalya-Kumluca kara yoluna yakın kısmında ve deniz üzerinde yoğunlaştırıldı.

Sahil Güvenlik Hücum Botu da su altı arama cihazları ile tarama yaparken diğer bottaki balıkadamlar denizde dalış yapıyor.

AFAD ve AKUT ekiplerinin ise karadan yürüttüğü çalışmaları, kayıp Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da yakından takip ediyor.

Buse'nin ayakkabısı bulundu

Dünkü arama çalışmaları sırasında Acar'ın ayakkabısının teki, kaybolduğu yerin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Çamyuva Sahili'nde derenin döküldüğü yerde bulundu.

Ayakkabı, arama çalışmalarını takip eden genç kızın babası Ahmet Acar'a gösterildi. Acar, kızına ait olduğunu söylediği ayakkabının fotoğrafını çekerek, eşine gönderdi. Anne de ayakkabının kızına ait olduğunu teyit etti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle, Ayla ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu araç dereye sürüklenmişti. Anne Acar kurtarılırken, kızı kaybolmuştu. Arama çalışması sırasında daha önce de genç kızın çantası kayalıklarda bulunmuştu.

Kaynak: AA