Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Bitlis'te sıfır, sıfırın altında olmak üzere Van, Hakkari ve Muş'ta 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 5, Bitlis ve Muş'ta 3, Hakkari'de 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek.

Van ve Muş'un güney kesimleri ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı, bölge genelinde buzlanma ve çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı da uyarıda bulundu.

Kaynak: AA