Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin tarihini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Ödemelerin tarihinin 1 Şubat 2019 olduğunu açıklayan Selçuk, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164 milyon 971 bin 866 lira 82 kuruş ödeme yapılacağını bildirdi.

Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında "Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA