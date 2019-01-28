Özellikle İstanbul'un bazı ilçeleri için MYK'da belirlenen isimler, Parti Meclisi'nde kabul görmedi.

Sert tartışmalar yaşandı ve o tartışmalar istifayı beraberinde getirdi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ataşehir Belediye Başkan adaylığına yeniden Battal İlgezdi'nin gösterilmesine tepki gösterdi. Önce istifa etti, gecenin ilerleyen saatlerinde yine sosyal medya hesabından istifasını geri çektiğini açıkladı.

Tartışmalar nedeni ile açık oylama yerine kapalı oylama yapıldı. En çok tartışılan ilçelerden biri Şişli oldu.

MYK'da onaylanan listede yer alan Fidan Aslan Eroğlu'nun adaylığı gelen tepkiler üzerine geri çekildi.

MYK da kabul edilen Silivri adayı Özcan Işıklar ise Parti Meclisi'nde reddedildi.

İstanbul'da sadece 28 ilçenin adayı belirlenebildi.

Toplantıda Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de, oy birliği ile İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

CHP’de dün başlayan istifalar, ittifak tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yaşanan gelişmeleri Siyaset Bilimci Murat Yılmaz, TRT Haber’de değerlendirdi.

CHP’de dün başlayan istifalar, ittifak tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yaşanan gelişmeleri Siyaset Bilimci Murat Yılmaz, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/PlnINhxZK2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2019

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa etti

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa ettiğini açıladı.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, inandığı değerler adına İzmir seçmenine ve örgütüne karşı duyduğu sorumluluk gereği partideki PM üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.

İstifasının kişi ya da ilçe odaklı olmadığını bildiren Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu istifam kişi ya da ilçe odaklı olmayıp, Merkez Yürütme Kurulu Üyelerimizin 17 yıldır AK Parti iktidarına diz çökmeyen İzmir’e yaklaşımlarının yanı sıra İl Başkanı'nın, İzmir örgütü ile İzmir seçmeninin hassasiyetine karşı yeterince duyarlılık göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Bundan sonra da inancımı ve irademi hiç baskıya yenik düşürmeden bütün enerjimi partimin başarısı için harcayacağımı ifade ediyor, 'martın sonu bahardır' diyorum. Kamuoyuna saygılarımla."

Tartışmaların odağında diğer illerdeki ilçeler de vardı.

İttifakta İzmir pürüzü

CHP-İyi Parti İttifakı'nda bir pürüz de İzmir adayı üzerinden çıktı. İyi Parti İzmir'de aday göstermeyecek, CHP'nin adayını destekleyecek. Ancak CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermesi İyi Parti'de tepkiye neden oldu.

İyi Parti İzmir İl Başkanı, "Aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak, toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz olmalı" dedi. Soyer'in aday gösterilmesinin İyi Parti tabanında tepki ile karşılandığını açıkladı.

CHP Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulundan toplu istifa

CHP Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu, yerel seçimlerde Alper Yeğin'in Sancaktepe Belediye Başkanlığına aday gösterilmemesine tepki göstererek toplu olarak istifa etti.

İstifa kararını CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Sevgi Aksu yaptığı açıklama ile duyurdu.

"Genel merkezin hak, hukuk ve adalet anlayışı ile emeğe ve örgüte yeterince değer vermemiş olması ile sonuçlanmıştır" diyen Aksu sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler, Sancaktepe ilçe başkanlığı ve yönetimi olarak yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi için bir önceki ilçe başkanımız ve aday adayımız Alper Yeğin ile birlikte gecemizi gündüzümüze katarak Sancaktepe'de yerel seçimleri alabilmek için emek verdik. Sancaktepe'de şu anda atanan adayımız ile seçimi alma şansımızın hiç olmadığını çok net bir şekilde ne yazık ki görüyoruz. Ancak 2014 yılında yapılan hataların genel merkez tarafından tekrarlanmış olduğunu da izliyoruz. 2014 yılında seçimi alamamış olan ve beş yılda bir partiye uğrayan bir adayın bölgecilik, kökencilik ve mezhepçilik gerekçeleri ile tekrar aday olma talebinin genel merkez tarafından kabul görmesi hatasıdır. Yine aynı şekilde bu adayımızın atanmış olması genel merkezin hak, hukuk ve adalet anlayışı ile emeğe ve örgüte yeterince değer vermemiş olması ile sonuçlanmıştır. Bu da bizim Sancaktepe ilçe başkanlığı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak istifa kararı almamıza sebep olmuştur"

"CHP hak, hukuk, adaletten ayrıldı"

CHP Sancaktepe İlçe Başkan Yardımcısı Şafak Gülçiçeği ise yaptığı açıklamada, "Bugün burada olmamızın sebebi, tüm kesimler tarafında kabul gören bizim eski ilçe başkanımız Alper Yeğin'in adaylığının olmamasıdır. Kendisi Sancaktepe'de tüm kesimler tarafından kabul edilen, bölgenin iş adamları, yerel yöneticileri, bölgenin toplum örgütleri tarafından kabul görmüş bir adaydır. Fakat genel merkezde bölgecilik, etnik köken ve mezhepçilik üzerine verilmiş olan başka aday kararı tarafımızca Sancaktepe yönetimi olarak bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bunula ilgili biz yönetim olarak gerekli tepkimizi koymak için istifa etme kararı aldık. Toplu olarak istifa edip, yönetim düşüyor zaten artık CHP'nin hak, hukuk, adaletten ayrıldığı düşüncelerimizi belirterek istifamızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Sevgi Aksu ile birlikte istifa eden yönetim kurulu üyeleri ise şöyle; Sakine Sönmez, Kazım Yılmaz, Şafak Gülçiçeği, Hasan Karabulut, Vedat Atış, Nuran Başaran, Metin Yılmaz, Selma Çelikol, Uğur İrfan Ergün.

Marmaris Belediye Başkanı Acar partisinden istifa etti

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Acar, istifa dilekçesinde, "Ben ve ekibim, 2014 yılından bu yana Büyükşehir Yasası'nı bahane ederek Marmaris ve diğer turizm merkezlerini görmemezlikten gelen, her türlü baskıyı uygulayan, bezdirme yöntemini seçen ve nihayetinde bu amacına ulaşan il örgütü ve büyükşehir belediye yönetiminin parti yöneticilerimizi ikna etmiş olduğunu anlamış bulunuyoruz." görüşlerini aktardı.

İstifa dilekçesini CHP Muğla İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e gönderdiğini belirten Acar, ön seçim talepleri ve çalışmalarının dikkate alınmadığını kaydetti.

Acar dilekçesinde ayrıca "Bu süreçte bize düşen 'istenmeyen adam' payesi olmuştur. İstenmediğimiz yerde durmayacağız ve yalnızca Marmaris’in değil, Muğla'nın 'tek adama' teslim edilişine seyirci kalmayacağız. Ülke genelinde 'tek adama' karşı çıkan parti yönetimimizin, Muğla’da 'tek adama' onay vermesi bizi derinden üzmüş ve bu anlayışla yolun sonuna gelinmiştir. Yıllardır emek harcadığım partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Marmaris ilçe yönetimi istifa etti

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetimi, iradelerinin hiçe sayıldığını ifade ederek yedek üyelerle birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

İlçe Başkanı Tolga Akbay, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyelerin istifasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Marmaris ilçe örgütünün siyasi iradesi hiçe sayıldı"

Yönetimin yedek üyelerle birlikte istifasını açıklayan Akbay, "MYK toplantısında mevcut Belediye Başkanı Ali Acar aday olarak açıklandı. PM toplantısında demokratik olmayan, hukuksuz, etik olmayan, anti demokratik bir şekilde başka bir isim getirildi. Bizim derdimiz isimler değil. Marmaris ilçe örgütünün siyasi iradesi hiçe sayıldı. Biz bu nedenle sabahleyin acil olarak toplandık. İrademizin hiçe sayılması kabul edilemez. Oy birliği ile CHP ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak, yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayız." dedi.

"Binin üzerinde üyemiz istifa edecek"

Akbay, CHP'de siyaset yapma imkanın bulamadıklarını belirterek, "Öğleden sonra binin üzerinde üyemiz istifa edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün, il başkanımız, mevcut milletvekillerimiz, sürekli Marmaris’teki iradeyi hiçe sayarak, kendi iradelerini ortaya koydular. Bu süreçte de kendi iradelerinin ortaya konmasını Marmaris'te yönetimin iradesini hiçe sayarak bunun mücadelesini verdiler. Bu anti demokratik ve etik olmayan bu duruma sessiz kalmamız mümkün değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin soruları üzerine başka siyasi partilerle görüşmelerinin olacağına dikkati çeken Akbay, "3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir." ifadelerini kullandı.

CHP Menemen teşkilatı istifa etti

CHP Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak, kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.

Taklak, yaptığı açıklamada, 2004, 2009 ve 2014 yılında yapılan seçimlerde mevcut belediye başkanı Tahir Şahin'in rakiplerine fark attığını belirtti.

Şahin'in, 2019 yerel seçimlerinde halkın ve örgütün baskısı üzerine yeniden aday adayı olduğu vurgulanan Taklak, şunları kaydetti:

"Şahin'in hiçbir gerekçe gösterilmeden Genel Başkan ve Genel Merkez tarafından aday gösterilmemesine bir anlam verememekteyiz. Yapılan bu haksızlığa tepkisiz kalmamız düşünülemezdi. Bu anlayış CHP'yi ne genelde ne yerelde iktidar yapmak istemiyor. Partimizi iktidar yapmama anlayışına anlam verememekteyiz. Genel Merkez tarafından gösterilen adayla başarılı olunamayacağının tespiti net olarak görülmektedir. Menemen Belediye Başkanlığını kaybetmek istemediğimiz için CHP İlçe Yönetim Kurulu olarak istifa ediyoruz. Kaybeden değil, kazanan olacağız."

Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etmiş, Şişli'den belediye başkan adayı olacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA, DHA, TRT Haber