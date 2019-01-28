HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, İzmir ve Adana'dan büyükşehir belediye başkan adayı göstermeyecek.

Kulislere göre HDP; Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin'de de aday çıkarmayabilir.

Peki bu tablo üstü örtülü bir CHP-İyi Parti-HDP ittifakı mı demek?

CHP’de dün başlayan istifalar, ittifak tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yaşanan gelişmeleri Siyaset Bilimci Murat Yılmaz, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/PlnINhxZK2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2019

Siyaset Bilimci Murat Yılmaz, "Bu durum beraberinde HDP'nin bir ittifakın gizli destekleyicisi olduğunu gösteriyor. Özellikle CHP içindeki ulusalcı kesimi ve İyi Parti'yi rahatsız edecektir." dedi.

İyi Parti'de tepki istifası

CHP-İyi Parti-HDP arasındaki üstü örtülü ittifak, İyi Parti'de rahatsızlığa neden oldu. İyi Parti Manisa milletvekili Tamer Akkal partisinden istifa etti.

Gerekçe olarak da HDP'nin, Millet İttifakı'na örtülü destek vermesini gösterdi.

"Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin birçok büyük şehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması istifa kararımı netleştirdi" dedi.

Siyaset Bilimci Yılmaz ise bu duruma "Açıkça talep etmelerine rağmen kimse HDP İle açık bir ittifaka girmek İstemiyor" dedi.

HDP’nin 31 Mart seçimlerinde aday çıkarmayacağı illeri açıklamasıyla, “dışarıdan ittifak desteği” yorumları da gelmeye başladı. Konuyu Siyaset Bilimci Murat Yılmaz, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/g28BMSfk0j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2019

İttifakta İzmir pürüzü

CHP-İyi Parti İttifakı'nda bir pürüz de İzmir adayı üzerinden çıktı. İyi Parti İzmir'de aday göstermeyecek, CHP'nin adayını destekleyecek. Ancak CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermesi İyi Parti'de tepkiye neden oldu.

İyi Parti İzmir İl Başkanı, "Aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak, toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz olmalı" dedi. Soyer'in aday gösterilmesinin İyi Parti tabanında tepki ile karşılandığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber