Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifasını açıklayan Canan Kaftancıoğlu istifa kararını geri çekti.

1- Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım. pic.twitter.com/QcZtpJ2ZMr — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 28 Ocak 2019

Kaftancıoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul’a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum" dedi.

Kaynak: TRT Haber