CHP'de 6 saat süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından 12 saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısında adaylar üzerinde sert tartışmalar oldu.

İlgezdi'nin adaylığına Katfancıoğlu'ndan tepki

Gergin başlayan toplantı öyle devam etti. Adayların kesinleşeceği Parti Meclisi'nde kriz daha da derinleşti.

Gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına çevrilmişken, İstanbul'dan istifa haberi geldi. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ataşehir Belediye Başkan adaylığına yeniden Battal İlgezdi'nin gösterilmesine tepki verdi.

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından görevinden ayrıldığını duyurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde de yine sosyal medya hesabı üzerinden istifasını geri çektiğini açıkladı.

En çok tartışılan ilçe Şişli oldu

CHP Parti Meclisi'nde gerilim yükselirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıya üç kez ara vermek zorunda kaldı.

Tartışmalar nedeni ile açık oylama yerine kapalı oylama yapıldı. En çok tartışılan ilçelerden biri Şişli oldu. MYK'da onaylanan listede yer alan Fidan Aslan Eroğlu adaylığı gelen tepkiler üzerine geri çekildi.

MYK da kabul edilen Silivri adayı Özcan Işıklar ise Parti Meclisi'nde reddedildi. İstanbul'da 28 ilçe adayı belirlendi.

CHP'nin Küçükçekmece, Beykoz, Beyoğlu, Maltepe, Şişli ve Silivri ilçeleri için adaylarını belirlenmesi bir sonraki Parti Meclisi toplantısına kaldı.

İzmir adayı Tunç Soyer

İstanbul'un ardından sıra İzmir adaylarına geldi. Tek aday olan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, oy birliği ile İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

Parti Meclisi, MYK'da Bodrum Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Mehmet Kocadon'un adaylığını reddetti.

Toplantının ardından bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun 145 belediye başkan adayının belirlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu zamana kadar toplam 697 belediye başkan adayımızı açıklamıştık. Bugünkü ile birlikte bu sayı 842 oldu. Tabii PM çok değerli bir çalışma yaptı, çok özverili. Tüm PM üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Seyit Torun, CHP'nin geriye kalan belediye başkan adaylarını önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda belirleyeceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber