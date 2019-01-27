MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul il teşkilatı tarafından düzenlenen yemekte partililere hitap etti.

Devlet Bahçeli, "Egolarına teslim olan, kendisini dünyanın merkezi sanan, nefsinin esareti altına giren kim olursa olsun elimizin tersiyle itiyor, önümüzden çekip atıyor tabii ki yok sayıyoruz." şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl teşkilat toplantısında konuşuyor.https://t.co/1vFUiEeIbx pic.twitter.com/zeI3Daoz1K — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Ocak 2019

Bahçeli konuşmasında şunları kaydetti:

"Şayet İstanbul, zilletin yönetimi altında olursa milli bekamız ağır hasar alacaktır çünkü zillette hayır yoktur, zillette umut yoktur, zillette gelecek yoktur. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı zilleti silip süpürecektir."

"Sonuna kadar beka diyeceğiz"

Bahçeli, "Ya beka ya bela seçiminde sonuna kadar beka diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "CHP yine tarihin yanlış tarafındadır. HDP ile gönül ittifakı kuranlar, FETÖ'nün kumandası altında olanlar, YPG'yi kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş oluşum görenler, bekayı nereden bilecek, bekanın nesini idrak edecektir?" dedi.

Bahçeli şunları söyledi:

"Trump'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyor ve de Venezuela'nın iç savaş şartlarına sürüklenmeden bu badireyi atlatmasını temenni ediyorum. Zalimlere direnmek, haktan, hakikatten yana olmak demektir. Maduro'nun teslim olmaması, boyun eğmemesi, emperyalizmin esaretine girmemesi dileğimdir."

Kaynak: AA