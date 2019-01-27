Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Akar, Üs bölgesine yönelik provokasyona ilişkin, "Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar." dedi.

'Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı'

Akar, "Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı." diye konuştu.

Kaynak: AA