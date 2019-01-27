Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da toplu açılış töreninde konuşuyor.https://t.co/sufEJlqP8Z pic.twitter.com/GV6jNmd6ya — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerdeki felaketler Antalya'da daha önce görmediğimiz türden afetler. Bize düşen, bu yeni duruma uygun tedbirleri almak" dedi.

Erdoğan, "Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip, kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık; kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta, El Bab'ta, Afrin'de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA