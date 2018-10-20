"Uçan balık: Akıncı" kanatlandı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, milli İHA'lar ve Ar-Ge çalışmalarına dair açıklama yapmış, "Uçan balık" olarak nitelendirilen Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın kanatsız görsellerini paylaşmıştı.

İlk milli insansız savaş uçağı Uçan Balık'ın kanatları takıldı. Projeye ilişkin yeni görüntüyü Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Yardımcımız Sn.Fuat Oktay'a (@fuatoktay06) ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.



Bu arada Uçan Baluk'un kanatları takıldı, üretim hattında ilerliyor...



Takipte kalın. pic.twitter.com/4KtwyzrM0p — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 19 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı önünde çekildikleri fotoğrafı yayınladı. "Uçan Baluk’un kanatları takıldı, üretim hattında ilerliyor" ifadesini kullandı.

Farklı yerli mühimmatlarla görev yapabilecek

Baykar tarafından geliştirilen AKINCI, savunma sanayisinde elektronik sistemler, radarlar, akıllı mühimmatlar, türbin motorları gibi bir dizi alanda faaliyet gösteren yerli şirketlerin en ileri ürün ve kabiliyetlerini bünyesinde barındıracak.

Platform, 4,5 ton kalkış ağırlığına, 20 metre kanat açıklığına sahip olacak. Çift türbin motorlu tahrikle görev yapacak AKINCI, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek. Platform, milli uydular üzerinden kontrol edilebilecek.

AKINCI'da Milli Görüş Hattı ve Uydu Haberleşme Sistemi, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA (Çok Amaçlı Hava Radarı, Sentetik Açıklıklı Radar, Meteoroloji Radarı) Radarı gibi donanımlar olacak.

AKINCI, başta yerli mühimmatlar olmak üzere çeşitli mühimmat konfigürasyonlarıyla görev yapabilecek.

Araç, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek.

Öngörülen mühimmat konfigürasyonları kapsamında AKINCI aynı anda 2 adet KGK-MK-82, 2 adet Teber-82, 2 adet MAM-L taşıyabilecek.

Görev gereklerine göre 2 adet KGK-MK-82, 2 adet Teber-81, 8 adet MAM-C'yle donatılabilecek AKINCI, ayrıca başka bir konfigürasyonda aynı anda 2'şer adet Teber-81, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ilk milli hava füzelerinden Gökdoğan ile görev yapabilecek.

Baykar, bunların dışında da bir dizi mühimmat konfigürasyonu üzerinde duruyor.

İnsansız savaş uçağına giden son aşama

Akıncı, insansız savaş uçağına giden bir önceki aşama olarak görülüyor. Projenin başarıyla gerçekleşmesi halinde yeni model insansız savaş uçağına geçiş hızlanacak.

Kaynak: TRT Haber, AA